Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto bei Firmeneinbruch gestohlen und dann angezündet

  • Bild-Infos
  • Download

Bad Driburg (ots)

Ein brennendes Auto im Wald bei Bad Driburg hat am Samstag, 6. September, in den frühen Morgenstunden die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Wenig später stellte sich heraus, dass das ausgebrannte Fahrzeug aus einem Bad Driburger Betrieb gestohlen wurde. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Zunächst wurde der Leitstelle der Feuerwehr gegen 4 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Waldstück an der Iburg in Bad Driburg gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei wurde festgestellt, dass es sich um einen brennenden Seat Cupra handelte. Der Wagen, in dem sich keine Person befand, wurde von der Feuerwehr gelöscht, brannte aber komplett aus und wurde anschließend abgeschleppt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Wagen zu einem Betrieb in Bad Driburg gehört, in den im Laufe der Nacht eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Verwaltungsbereich der Firma in der Straße Groppendiek verschafft, mehrere technische Gegenstände entwendet und auch den Fahrzeugschlüssel des auf dem Betriebshof abgestellten Seat Cupra an sich genommen.

Zwischen Firmengelände und dem Fundort des ausgebrannten Autos liegt eine Entfernung von rund acht Kilometern. Die Ermittler sind nun interessiert an Zeugen, die Hinweise entweder zu dem Einbruch oder zu dem Auto geben können, das offenbar von den Tätern in den Wald an den Egge-Wanderweg gefahren wurde. Auch Hinweise zu weiteren verdächtigen Fahrzeugen sind von Interesse. Der mögliche Zeitraum für den Einbruch liegt zwischen dem 5. September, 16 Uhr, und dem 6.September, 4 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

In der folgenden Nacht kam es zu einem anderen Einbruch in einen Betrieb bei Borgentreich-Natzungen, bei dem ebenfalls ein Firmenfahrzeug entwendet wurde. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, wird noch geprüft. Der Einbruch ereignete sich am Sonntag, 7. September, zwischen 1.20 Uhr und 3.15 Uhr. Auch hier hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft, Büros durchsucht und ein Rolltor geöffnet, durch das dann das Firmenfahrzeug, ein grauer Fiat Tipo, nach außen gefahren wurde. Gestohlen wurden zudem Metallteile, Werkzeuge und weitere Bauteile. Der Wagen ist zur Fahndung ausgeschrieben, um Hinweise von möglichen Zeugen bittet die Polizei unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

