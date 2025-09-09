Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Dienstag, 2. September, kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Grubenstraße/Obere Mauerstraße in Höxter. Eine 23-jährige Frau aus Nieheim befuhr mit ihrem Ford Mondeo die Obere Mauerstraße in Richtung Westerbachstraße. Beim Passieren der Grubenstraße kollidierte sie mit einem aus dieser Straße kommenden Radfahrer. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Anstatt den Unfall vor Ort von der Polizei aufnehmen zu lassen, entfernte sich der bislang unbekannte Radfahrer unerlaubt vom Unfallort. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.600 Euro. Der flüchtige Radfahrer war dunkel gekleidet und führte einen grünen Rucksack mit sich. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Radfahrers machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

