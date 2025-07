Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall in Freizeitpark - Mann stürzt in die Tiefe

Salzhemmendorf (ots)

Am Dienstag (22.07.2025) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem schweren Unfall in dem Freizeitpark "Rasti-Land" in Salzhemmendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde ein 54-jähriger Mitarbeiter während Betriebsarbeiten an der Wildwasserbahn von einem Boot erfasst. Der Mann stürzte daraufhin ca. 10 Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seelsorger betreuten Kollegen des Mannes und Gäste des Parks vor Ort. Weshalb das Boot in Betrieb war, ist derzeit noch nicht geklärt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell