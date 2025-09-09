Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei E-Scooter-Verstöße in nur 30 Minuten

Höxter (ots)

Am Montag, 8. September, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Höxter Kontrollen in der Höxteraner Innenstadt durch. Innerhalb einer halben Stunde stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Ein 23-Jähriger befuhr die Fußgängerzone verbotswidrig mit einem E-Scooter und erhielt ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro. Kurz darauf kontrollierten die Beamten einen 17-Jährigen, dessen E-Scooter nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Typenschild und Versicherungskennzeichen passten nicht zum Fahrzeug. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet. Wenig später stoppten die Polizisten eine 31-jährige Frau aus Holzminden, die ebenfalls mit einem E-Scooter durch die Fußgängerzone fuhr. Sie stand unter dem Einfluss von Cannabis. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet ein Bußgeld von 500 Euro sowie die Kosten der Untersuchung. Die Polizei Höxter kündigt an, auch weiterhin regelmäßig Kontrollen durchzuführen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell