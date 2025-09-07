Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisstensuche in Höxter

Höxter (ots)

Am Samstag, den 06.09.25, gegen 14:00 Uhr meldeten Eltern ihre 22-jährige Tochter als vermisst. Da der Gesundheitszustand der jungen Frau kritisch war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Höxter und Boffzen eingeleitet. Unter anderem wurden ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund eingesetzt. Gegen 19:00 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Polizei die junge Frau in der Nähe der Godelheimer Seen auffinden. Anschließend wurde sie in ärztliche Behandlung überstellt.(MS)

