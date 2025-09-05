Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wildunfall kostet VW-Fahrer den Führerschein

Borgentreich (ots)

Ein nicht alltäglicher Wildunfall bei Borgentreich-Natzungen hat nicht nur zwei Wildschweinen das Leben gekostet, sondern einem Unfallfahrer auch den Führerschein. Dabei hat der 28-jährige Fahrer den ursprünglichen Wildunfall auf der L837 gar nicht verursacht.

Aber der Reihe nach: In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 4. September, noch vor 6 Uhr morgens, muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der L837 zwischen Natzungen und Willegassen in Höhe eines Maisfeldes zwei Wildschweine angefahren haben. Die beiden verendeten Tiere blieben danach auf der Fahrbahn liegen. Dieser Wildunfall wurde der Polizei jedoch nicht gemeldet. Stattdessen entfernte sich der unbekannte Unfallfahrer, obwohl sein eigenes Fahrzeug sicherlich erheblich beschädigt sein dürfte.

Wenig später wurde die Polizei durch einen vorbeikommenden Autofahrer über zwei Wildschweine informiert, die in diesem Bereich auf der Straße liegen würden. Noch während die Beamten auf der Anfahrt waren, befuhr um 6 Uhr ein 28-Jähriger mit einem VW Golf die L837. Als er die Wildschweine auf der Straße erblickte, versuchte er auszuweichen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich anschließend überschlug und im Straßengraben auf dem Dach liegenblieb. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Wagen befreien, an seinem VW Golf entstand aber Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Im Anschluss stieß noch ein BMW, der hinter dem Golf fuhr, leicht gegen die Tierkörper, wobei kleiner Sachschaden entstand.

Als die Polizeibeamten kurz darauf an der Unfallstelle eintrafen, stellten sie bei dem VW-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Weitere Tests vor Ort bestätigten den Verdacht, so dass eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des 28-Jährigen sichergestellt wurde.

Nun bittet die Polizei um Hinweise zu dem ursprünglichen Wildunfall (Telefon 05271/962-0).

Zudem warnt die Polizei vor Wildwechsel nicht nur in Waldgebieten, sondern aktuell auch in der Nähe von Maisfeldern, die beliebte Futterplätze von Wildtieren sind. Im Jahresdurchschnitt registriert die Polizei im Kreis Höxter rund 1.300 Wildunfälle, das entspricht drei bis vier solcher Unfälle pro Tag. In allen Fällen sollte direkt die Polizei verständigt werden. /nig

