POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zwei Leichtverletzte nach Unfall an der Karlstraße

Recklinghausen (ots) - Datteln Über eine Terrassentür gelangten Unbekannte in einen Kindergarten am Hagemer Kirchweg. Vorher hatten sie schon an weiteren Fenstern und Türen versucht in das Gebäude zu kommen. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Donnerstag. Gegen 06:30 Uhr wurde der Einbruch bemerkt. Aus einem Schrank nahmen die Täter Bargeld mit und flüchteten. Marl In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte ...

mehr