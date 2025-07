Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Diebstahl von Bargeld aus einem Hofladen in Klein Lessen, Trunkenheit im Verkehr in Syke, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Stuhr ++

Diepholz (ots)

Diebstahl von Kleingeld aus einem Hofladen in Klein Lessen

In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelt ein unbekannter Täter eine Klappe von einem Milchautomaten in einem Hofladen in Klein Lessen auf. Er gelangt so an das Kleingeldbehältnis, welches er im Anschluss entwendet. Zudem bricht er eine leere Geldkassette auf, die sich ebenfalls im Laden befindet. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr in Syke

Am Dienstagabend um 18.25 Uhr wird ein 22-jähriger Mann mit seinem PKW in der Barrier Straße in Syke kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Eine Blutprobe wird durchgeführt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Stuhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 02.40 Uhr wird ein 31-jähriger Mann in der Proppstraße in Stuhr kontrolliert. Im Zuge dessen kann festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Im Fahrzeug werden Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell