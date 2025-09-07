Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Warburg (ots)

Am Freitag, den 05.09.25 gegen 15:40 Uhr befährt ein 19-jähriger Warburger mit seinem BMW die Kasseler Straße in Warburg stadtauswärts. An der Kreuzung mit der B7 beabsichtigt er, nach links abzubiegen. Hierbei missachtet er den Vorrang eines entgegenkommenden VW Golf, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden PKW kommt. Durch die Kollision erleidet der 67-jährige Warburger Golffahrer leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellen die aufnehmenden Polizeibeamten fest, dass der 19-jährige BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss steht, so dass eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.(MS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell