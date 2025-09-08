PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Motorrad streift Auto und fährt weiter

Höxter (ots)

Ein überholendes Motorrad hat zwischen Höxter und Boffzen ein entgegenkommendes Auto gestreift, ist dann aber weitergefahren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Freitag, 5. September, gegen 16 Uhr. Der Fahrer eines grauen Hyundai fuhr zu dieser Zeit auf der Boffzener Straße in Richtung Höxter. In einer Rechtskurve etwa in Höhe der Sportanlagen kam ihn ein schwarzes Motorrad entgegen, das zuvor ein anderes Auto überholt hatte und gerade wieder einscheren wollte. Dabei hat das Motorrad den Hyundai noch seitlich getroffen und einige Beschädigungen hinterlassen. Auch das Motorrad ist vermutlich nicht unbeschädigt geblieben. Dennoch fuhr der unbekannte Fahrer weiter und konnte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernen.

Nun werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu dem flüchtigen Motorrad und dem wahrscheinlich männlichen Fahrer machen können. Womöglich hat das Motorrad zuvor noch einen Bus überholt. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

