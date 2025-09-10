Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Warnbaken von Brücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen dem 20. und 27. August 2025 mehrere Warnbaken von der Nethebrücke in Höxter-Bruchhausen herabgeworfen. Dabei wurde mindestens eine Bake beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden.

