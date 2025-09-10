PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Warnbaken von Brücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen dem 20. und 27. August 2025 mehrere Warnbaken von der Nethebrücke in Höxter-Bruchhausen herabgeworfen. Dabei wurde mindestens eine Bake beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

