Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 86-Jährige in Bad Driburg vermisst

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg wird eine 86-jährige Frau vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Sonntag, 14. September, gegen 10.30 Uhr.

Sie hielt sich zuletzt in einer Senioreneinrichtung an der Dringenberger Straße auf. Sie hat dann die Einrichtung zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen und ist womöglich ohne Orientierung. Sie ist bekleidet mit einer hellen Hose, graugrüne Wolljacke, gestreiftes T-Shirt und trägt eine braune Handtasche.

Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar unter der Adresse https://polizei.nrw/fahndung/180336

