POL-KLE: Straelen - Radfahrer stürzt in Westerbroek mit seinem Fahrrad

Verdacht auf Alkoholisierung

Straelen (ots)

Am Donnerstag (29. Mai 2025, Christi Himmelfahrt) kam es gegen 19:45 Uhr in Straelen-Westerbroek zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mann aus Geldern schwer verletzt wurde. Er hatte versucht, von einem Schotterparkplatz aus auf sein Fahrrad aufzusteigen und war dabei mit diesem zu Boden gestürzt. Er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus in Krefeld zugeführt, wo sich die Schwere der Verletzungen erfreulicherweise nicht bestätigte und er in der Folge entlassen werden konnte. Da bei ihm der Verdacht auf eine Alkoholisierung bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (sp)

