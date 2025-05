Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Spinde im Freizeitbad aufgebrochen

anschließend Auto vom Parkplatz gestohlen

Goch (ots)

Bisher unbekannte Personen haben am Dienstag (27. Mai 2025) im Freizeitbad GochNess in Goch-Kessel mehrere Spinde im Umkleidebereich aufgebrochen. Sie entwendeten in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr Portemonnaies und einen Autoschlüssel. Diesen nutzen sie, um einen Renault Clio mit dem niederländischen Kennzeichen RV-306-H zu stehlen. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Diebstählen oder zu verdächtigen Personen oder Feststellungen im Freizeitbad oder auf dem Parkplatz gemacht haben. Hinweise unter Telefon 02823 1080. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, den Ratschlägen der Bäderbetreiber in allen Bädern im Kreis zu folgen und Wertsachen in die speziell dafür vorgesehenen Wertfächer einzuschließen. Diese befinden sich in der Regel beispielsweise in der Nähe des Kassenbereiches oder so im Bad, das sie unter der Aufsicht der Mitarbeiter des Betriebes stehen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell