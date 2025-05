Straelen (ots) - Am Montag (26. Mai 2025) gegen 12:56 Uhr kam es in Straelen am Westwall zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Beide fuhren hintereinander auf der Fahrbahn des Westwalls in Richtung Südwall/Annastraße. Der vordere Radfahrer beabsichtigte offensichtlich, nach rechts in die Annastraße ...

mehr