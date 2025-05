Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall

Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Uedem-Keppeln (ots)

Am Montagmorgen (26. Mai 2025) gegen 06:00 Uhr kam es auf der Klever Straße zu einem Wildunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer aus Bedburg-Hau schwer verletzte. Der 60-Jährige war mit seiner Kawasaki Ninja in Richtung Uedem unterwegs, als unvermittelt von links ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, in Folge dessen kam er zu Fall und rutschte noch mehrere Meter bis in den linken Grünstreifen. Dabei verletzte er sich schwer. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 60-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. An der Kawasaki-Maschine entstand Sachschaden, das Reh verendete vor Ort. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Örtlichkeit vorbeigeleitet. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell