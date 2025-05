Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese Männer?

Geldern (ots)

Am 18. Januar 2025 entwendeten zwei unbekannte Täter aus einem Drogeriemarkt in Geldern Waren in Höhe von 830 Euro. Am gleichen Tag schlugen sie auch in einer Filiale in Straelen zu. Eine Überwachungskamera zeichnete die beiden Männer auf. Die Bilder sind unter diesem Link im Fahndungsportal der Polizei zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/169686

Wer kann Angaben zur Identität der beiden Tatverdächtigen machen? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell