Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Fahrer - Drei Blutproben

Kreis Höxter (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen hat der Verkehrsdienst der Polizei Höxter am Montag, 16. September, zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt. Gegen 13.20 Uhr kontrollierten die Beamten in Steinheim, Billerbecker Straße, einen 34-jährigen Fahrer eines VW Passat. Der Mann zeigte drogentypische Auffälligkeiten, ein Vortest reagierte positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Am Nachmittag, gegen 16.35 Uhr, stoppten die Polizisten in Bad Driburg, Bettina-von-Arnim-Straße, einen 37-jährigen Fahrer eines Versanddienstes, bei dem ein Drogentest positiv verlief. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Nur kurze Zeit später, gegen 18:15 Uhr, trafen die Beamten denselben Mann erneut in einem anderen Transporter im Innenstadtbereich von Bad Driburg an, obwohl ihm das Fahren zuvor ausdrücklich verboten worden war. Er wurde abermals angehalten, eine weitere Blutprobe wurde entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Kollegen übergeben, um eine erneute Fahrt zu verhindern. Dem 37-Jährigen droht nun aufgrund des Konsums sogenannter harter Drogen der Entzug der Fahrerlaubnis, zudem werden wegen der mehrfachen Verstöße Bußgelder in Höhe von rund 1.500 Euro sowie die Kosten der Blutuntersuchungen fällig. Im Zusammenhang mit den Kontrollen wurden außerdem mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter zwei Handyverstöße, zwei abgelaufene Hauptuntersuchungen, ein Verstoß am Fußgängerüberweg, das Führen eines nicht zugelassenen Fahrzeugs sowie zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

