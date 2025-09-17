Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Pkw kollidieren auf Bundesstraße - drei Personen verletzt

Brakel (ots)

Am Mittwochmorgen, 17. September, kam es auf der B64 auf Höhe der Abfahrt Brakel-Istrup zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 53-Jährige aus Brakel mit ihrem BMW die K50 in Richtung B64. An der Einmündung beabsichtigte sie, nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Driburg einzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Daimler, der von einem 71-jährigen Mann aus Bad Driburg gesteuert wurde und in Richtung Brakel unterwegs war. Auf dem Beifahrersitz des Daimlers befand sich eine 16-Jährige. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer und die Beifahrerin des Daimlers konnten vor Ort ambulant versorgt werden. Die 53-jährige Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B64 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt./rek

