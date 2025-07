Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkener will sich an Grenzkontrolle vorbeimogeln

22.07.2025 | 07:20 Uhr | Zittau

Da staunten die am 22. Juli 2025 in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße eingesetzten Bundespolizisten nicht schlecht. Während der Kontrolle um 07:20 Uhr eines aus Polen einreisenden Transporters gab der dahinter befindliche Fahrer eines polnischen SUV Gas und wollte rechts an ihm vorbeifahren. Hierbei schob er einen Fahrbahnteiler vor sich her.

Die Beamten stoppten sofort den Mann und stellten ihn zur Rede. Der 41-jährige Pole gab an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Vielmehr wurde dieser von den Behörden für ungültig erklärt. Außerdem lagen auf dem Beifahrersitz und in der Türablage mehrere Flaschen Wodka und Bier. Der Mann war nervös, seine Hände zitterten und er stotterte während seiner Angaben.

Aufgrund des Verdachts einer Alkoholfahrt wurden Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland hinzugezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 1,6 Promille. Der polnische Autofahrer muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis verantworten.

