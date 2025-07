Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Zittau (ots)

19.07.2025

Die Bundespolizei stoppte am 19. Juli 2025 im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen im Raum Zittau drei per Haftbefehl gesuchte Männer.

Um 14:00 Uhr ging den Beamten am Grenzübergang auf der B 178n ein 28 Jahre alter Moldawier ins Fahndungsnetz. Der Mann reiste aus Polen kommend ein. Er war 2024 in Deutschland wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Den offenen Gesamtbetrag inklusive Gerichtskosten in Höhe von 681,00 Euro konnte er vor Ort zahlen und entging so einer 10-tägigen Ersatzhaft. Er besaß nun einen Führerschein.

Am Abend stoppten die Beamten um 20:40 Uhr am gleichen Grenzübergang einen 32-jährigen Mann aus Bulgarien. Er wurde 2023 wegen Bedrohung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Er musste nun inklusive Gerichtskosten 1.928,00 Euro zahlen. Dies war ihm möglich, wodurch auch er einer Ersatzfreiheitsstrafe entging. Diese wäre 60 Tage lang gewesen.

Nur einige Stunden später kontrollierte die Bundespolizei um 22:10 Uhr am Zittauer Grenzübergang in der Friedensstraße einen aus Polen einreisenden Mann, der letztes Jahr wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt worden war. Der 37-jährige Pole zahlte die Geldstrafe inklusive Nebenkosten in Höhe von 1.460,00 Euro und entging einer 10-tägigen Ersatzhaft.

Den drei gesuchten Männern konnte so die Weiterreise gestattet werden.

