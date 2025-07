Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Reizgas-Abwehrspray sichergestellt

Zittau (ots)

19.07.2025 | 16:55 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stellte im Rahmen ihrer Grenzkontrollen am 19. Juli 2025 am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 16:55 Uhr ein verbotenes Pfefferspray sicher. Ein aus Polen einreisender tschechischer Autofahrer hatte das ungeprüfte Gerät griffbereit in der Türablage liegen. Der 39-jährige Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell