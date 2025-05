POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nach einer Straßenverkehrsgefährdung durch roten PKW werden Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war es wohl, welches einem 31-Jährigen aus Mutterstadt am 13.05.2025 um 00:05 Uhr zum Verhängnis wurde. Der Mann wurde zu diesem Zeitpunkt mit einem BMW in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem Fahrer starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest erbrachte einen Wert von 1,38 Promille. Hierzu gab der Mutterstadter an, dass er über den Abend mehrere Bier konsumiert ...

mehr