POL-PDNW: Einbruchdiebstahl

In dem Zeitraum zwischen Montag, 12.05.25, 16:15 Uhr, und Dienstag, 13.05.25, 06:15 Uhr, wurde in eine Werkzeughalle in der Obersülzer Straße eingebrochen. Unbekannte Täter öffneten zunächst einen Metallzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Auf dem Gelände verschafften sich die Täter Zutritt in zwei Hallen, aus denen Werkzeuge entwendet wurden. Die Schadenshöhe dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

