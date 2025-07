BPOLI EBB: Ohne Führerschein in die Grenzkontrolle

Zittau (ots) - 21.07.2025 | 00:05 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte in der Nacht zum 21. Juli 2025 am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 00:05 Uhr die Insassen eines PKW, die gerade aus Polen kommend einreisten. Einer der Mitfahrer, ein stark alkoholisierter 16 Jahre alter Tscheche hatte in einem Brustbeutel einen verbotenen Schlagring dabei. Diesen besitzt er zur Selbstverteidigung. Da es sich ...

mehr