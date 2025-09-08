Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Berufsinformationstag beim HZA Gießen, Standort Kassel - Entdecke die Welt des Zolls

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gießen (ots)

Am Samstag den 27.09.2025 öffnet das Hauptzollamt Gießen, am Standort Kassel in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr seine Türen für alle, die sich für eine spannende Karriere beim ZOLL interessieren. Ob eine Ausbildung oder ein duales Studium - hier hat man die Möglichkeit herauszufinden, welcher Weg der richtige ist und was zu einem passt. Engagierte Zöllnerinnen und Zöllner stehen an verschiedenen Ständen bereit um einen faszinierenden Einblick in ihre tägliche Arbeit zu geben. "Das Hauptzollamt hat ein abwechslungsreiches Programm für die Besucherinnen und Besucher zusammengestellt. Neben skurrilen Artenschutzexponaten, zeigen die Kolleginnen und Kollegen, worauf es bei der Eigensicherung ankommt, aber auch unser Zollhund stellt sein Können unter Beweis", so die Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen Stephanie Auerswald. Auch werden Studenten und Auszubildende über ihren Berufsalltag, sowie ihre Ausbildung oder ihr Studium beim Zoll berichten. Auf dem Gelände in der Lillientahlstraße kann man, an themenbezogenen Ständen, mehr über die verschiedenen Arbeitsbereiche erfahren und sogar selbst aktiv werden. "Wir freuen uns über jeden, der sich über die große Vielfalt sowie eine Ausbildung oder Studium beim Zoll informieren und ein Teil unseres Teams werden möchte", so Auerswald weiter. Bei Interesse am Berufsinformationstag - Anmeldung unter karriere.hza-giessen@zoll.bund.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell