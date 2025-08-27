Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Eingeschränkte Erreichbarkeit des Hauptzollamtes Gießen

Das Hauptzollamt in Gießen ist am Donnerstag, den 4. September 2025 wegen einer Gemeinschaftsveranstaltung nur eingeschränkt geöffnet. Die Telefonzentrale ist ab 12:00 Uhr nicht mehr besetzt. Die Kraftfahrzeugsteuerstelle des Amtes ist von der teilweisen Schließung nicht betroffen und bleibt zu den Besuchszeiten (08:30 bis 14:00 Uhr) geöffnet. Auskünfte in Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten erteilen die Zentrale Auskunft unter der Telefonnummer 0228/ 303- 2620 und - 2630 sowie darüber hinaus an diesem Tag vertretungsweise die Zollämter in Wetzlar (0641/4959-8180) und Marburg (0641/4959-8080). Informationen rund um die Zollverwaltung finden Sie auch im Internet auf www.zoll.de und über die angebotenen Chatbots.

