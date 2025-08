Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Besondere Schnäppchen in der Zoll-Auktion

Gießen/Bad Hersfeld (ots)

Die beim Hauptzollamt Gießen am Standort Bad Hersfeld betriebene Zoll-Auktion ist bundesweit einzigartig. Derzeit haben Bieter die Möglichkeit zwei besondere Schnäppchen zu ersteigern. Unter www.zoll-auktion.de bietet das Regierungspräsidium Gießen gleich ein ganzes Holzhaus an. Und das zu einem Mindestgebot von nur 3.000 Euro! "Das wir in der Zoll-Auktion ein "Haus" versteigern, ist schon außergewöhnlich. Eine Versteigerung von Immobilien ist grundsätzlich in unserer Auktion aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Über Zoll-Auktion werden nur bewegliche Sachen veräußert", erklärt Michael Bender, der Pressesprecher des Hauptzollamtes Gießen. "In diesem Fall ist das aber möglich, da das Gebäude nicht fest mit dem Boden verbunden ist und daher als bewegliche Sache bewertet wird.", so Bender. Das zweigeschossige Holzhaus ist 35 Meter lang und 13 Meter breit, hat 22 Zimmer, Sanitäreinrichtungen sowie eine Gasbrennwertheizung. Es steht in Marburg/Cappel und ist in einem guten Zustand. Nachdem eine ursprünglich vorgesehen Nutzung als Flüchtlingsunterkunft nicht mehr notwendig war, wurde es zuletzt als Verwaltungsgebäude genutzt. Eine genauere Beschreibung und einen Ansprechpartner beim RP Gießen finden Interessenten direkt in der Auktion, die nur bis zum 07.August läuft.

Ebenso außergewöhnlich ist die Versteigerung eines besonderen Tisch-Kickers durch die Stad Greifswald. Während einer festlichen Veranstaltung in Greifswald vor einigen Wochen, bei der Fußballstar Toni Kroos mit dem Landesverdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet wurde, spielte Toni Kroos an diesem Tisch gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und den Greifswalder Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder. Im Anschluss signierte er den Kicker persönlich. Der individuell hergestellte und besonders designte Kicker in Turniergröße ist damit ein absolutes Unikat und sicher attraktives Schnäppchen für Fußball-Fans oder -Clubs. Das Mindestgebot von 2.000 EUR wurde bereits abgegeben. Besonders an der Auktion ist, dass der Erlös zur Förderung des Kinder- und Jugendsports der Stadt Greifswald verwendet wird. "Das haben wir so auch noch nicht gehabt. "Die Erlöse fließen in der Regel im weitesten Sinne in die Staatskassen", so Michael Bender. Umso mehr ein Grund hier mitzubieten.

Zusatzinformation:

Unter www.zoll-auktion.de versteigert die öffentliche Verwaltung auch über den Zoll hinaus seit mehr als 20 Jahren gepfändete, beschlagnahmte und ausgesonderte Sachen in einer öffentlichen Online-Auktion im Internet. Die Internet-Auktion des Zolls ist bundesweit einzigartig. Es gibt sie nur beim Hauptzollamt Gießen am Standort Bad Hersfeld. Neben dem Zoll bieten heute insgesamt mehr als 4.500 Behörden, teilweise sogar aus dem europäischen Ausland, erfolgreich an, was sie veräußern wollen. Ob gebrauchte oder neue Sachen. In der Zoll-Auktion lässt sich alles versteigern. In 16 Kategorien von Bekleidung und Büchern über Elektronik und Fahrzeuge bis zu Maschinen und Wertsachen, findet sich im Auktionshaus des Zolls für jeden etwas. In 49.032 Auktionen erzielte das Auktionshaus des Zolls 2024 einen Umsatz von fast 123 Mio. Euro und hatte knapp 170.000 registrierte Bieter Die ebenfalls beim HZA Gießen in Bad Hersfeld ansässige Dienst-Kfz-Verwertungsstelle des Zolls versteigerte 2.435 Fahrzeuge.

