Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior verursacht schweren Verkehrsunfall - drei Personen verletzt

Steinheim (ots)

Am Mittwoch, 17. September, kam es gegen 15 Uhr auf der L823 / Wöbbeler Straße bei Steinheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-Jähriger aus Polle mit einem Fiat die Landstraße in Fahrtrichtung Belle. Zeitgleich wollte ein 79-Jähriger aus Dissen am Teutoburger Wald, gemeinsam mit seiner 77-jährigen Ehefrau, mit seinem Skoda von der Wöbbeler Straße kommend in Richtung Steinheim weiterfahren. Dabei übersah der Senior offenbar den von links kommenden Fiat. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Fiat auf die Seite kippte und mehrere Meter weit rutschte. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die 77-jährige Beifahrerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 79-jährige Fahrer wurde vor Ort ambulant behandelt. Der 54-jährige Fiat-Fahrer begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zeitweise vollständig gesperrt werden./rek

