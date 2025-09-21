Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter-Bosseborn (ots)

Am Wochenende ist es in Bosseborn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Tatzeitraum konnte wie folgt eingegrenzt werden: 19.09.25, 19:15 Uhr bis 20.09.25, 13:15 Uhr. Während dieser Zeit stand der nun beschädigte Mercedes eines 40-jährigen aus Hadamar im Bereich der Herrenburgstraße. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß gegen den geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann möge sich bitte bei der Polizei Höxter melden (05271 / 962 0). /RS

