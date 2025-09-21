PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Bad Driburg (ots)

Am Samstagnachmittag (20.09.2025, 16:53 Uhr) ist es in Bad Driburg auf der Brunnenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher nicht bekannter Radfahrer fuhr gegen den Audi eines 37-jährigen aus Bad Driburg und beschädigte diesen. Nach der Kollision ließ der Unfallverursacher sein selbstgebautes Fahrrad mit Motor liegen und flüchtete Fußläufig. Das Fahrrad der Marke Kettler wurde durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, möge sich bitte bei der Polizei Höxter melden (05271 / 962 0). /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 09:59

    POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Warburg (ots) - Am Samstagnachmittag (20.09.2025, 17:15 Uhr) befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Warburg die B7 von Warburg Richtung Ossendorf. Eine 46-jährige Fahrzeugführern aus Bad Lippspringe befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW die B252 und beabsichtigte, an der Einmündung zur B7 nach links in Richtung Warburg abzubiegen. Hierbei übersah sie das Motorrad, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 15:45

    POL-HX: Mit 177 km/h durch den Berufsverkehr

    Nieheim (ots) - Am Freitag, 19. September, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Höxter zwischen 12 und 14 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Ostwestfalenstraße B252 im Bereich Nieheim-Holzhausen durch. Die höchste Überschreitung wurde bei einem 24-jährigen Mercedesfahrer aus Bad Pyrmont festgestellt. Bei erlaubten 100 Km/h wurde er mit 177 km/h im Berufsverkehr gemessen. Nach Toleranzabzug wird ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:57

    POL-HX: Grüner Porsche beschädigt Hecke - Polizei sucht Zeugen

    Höxter (ots) - Am Sonntag, 14. September, kam es in Folge einer Veranstaltung in Höxter-Brenkhausen zu erheblichen Parkplatzproblemen. Gegen 12.10 Uhr parkte nach Angaben von Zeugen ein grüner Porsche auf einem Grundstück in der Mühlenstraße. Beim Ausparken fuhr der Pkw über einen Vorgarten und beschädigte dabei eine Hecke. Der entstandene Sachschaden wird auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren