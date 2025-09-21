Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Bad Driburg (ots)

Am Samstagnachmittag (20.09.2025, 16:53 Uhr) ist es in Bad Driburg auf der Brunnenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher nicht bekannter Radfahrer fuhr gegen den Audi eines 37-jährigen aus Bad Driburg und beschädigte diesen. Nach der Kollision ließ der Unfallverursacher sein selbstgebautes Fahrrad mit Motor liegen und flüchtete Fußläufig. Das Fahrrad der Marke Kettler wurde durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, möge sich bitte bei der Polizei Höxter melden (05271 / 962 0). /RS

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell