POL-MTK: 34-Jähriger leistet Widerstand +++ Laubbläser gestohlen - Tatverdächtiger festgenommen +++ Renitenter Ladendieb +++ Haustür hält Hebelversuchen stand

Hofheim (ots)

1. 34-Jähriger leistet Widerstand,

Hofheim-Wallau, Rüdesheimer Straße, Freitag, 22.08.2025, 21.05 Uhr

(ro)Am Freitagabend hat ein 34-jähriger Mann in Hofheim-Wallau nach einem familiären Streit bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand geleistet. Gegen 21:05 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in der Rüdesheimer Straße gerufen, da dort eine Familienangehörige von dem Mann bedroht worden sei. Vor Ort trafen die Beamten den offensichtlich stark alkoholisierten 34-Jährigen an. Dieser sollte in Gewahrsam genommen werden und leistete dabei Widerstand. Im Wohnbereich des Mannes fanden die Beamten noch Betäubungsmittel und Waffen auf und stellten diese sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige in einer Fachklinik vorgestellt. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

2. Laubbläser gestohlen - Tatverdächtiger festgenommen, Kelkheim, Bahnstraße, Samstag, 23.08.3035, 11:30 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Samstagmittag einen Mann festgenommen, der zuvor in Kelkheim einen Laubbläser gestohlen hatte. Zwei Mitarbeiter einer Reinigungsfirma säuberten gegen 11:30 Uhr den Gehweg in der Bahnstraße, als ein 36-jähriger Mann im Vorbeigehen den Laubbläser griff und sich damit aus dem Staub machen wollte. Ein Mitarbeiter folgte ihm und konnte ihn bis zum Eintreffen der eilig entsandten Streifen festhalten. Hierbei setzte sich der Dieb zur Wehr, wodurch der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Der 36-Jährige wurde von den Beamten festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, konnte der Pole die Dienststelle erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder verlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Renitenter Ladendieb,

Eschborn, Niederhöchststadt, Rudolf-Diesel-Straße, Samstag, 23.08.2025, 20:30 Uhr

(lr)Am Samstagabend war im Eschborner Stadtteil Niederhöchststadt ein renitenter Ladendieb zugange. Einem Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Rudolf-Diesel-Straße fiel der Mann gegen 20:30 Uhr auf. Er hatte zuvor Ware aus dem Regal genommen und wollte den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Er hielt den Dieb fest, wobei es zwischen beiden zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam. Dabei hatte der Beschäftigte einen Schlag gegen den rechten Arm abbekommen, wurde aber nicht weiter verletzt. Trotz des Schlagabtauschs konnte der 37-jährige Mann festgehalten und kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Ladendieb wieder entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

4. Haustür hält Hebelversuchen stand,

Hofheim, Kreuzweg, Donnerstag, 21.08.2025 19:00 Uhr bis Sonntag, 24.08.2025, 20:00 Uhr

(ro)In Hofheim scheiterten Einbrecher zwischen Donnerstag und Sonntag beim Versuch, die Tür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Die Täter näherten sich dem Anwesen im Kreuzweg und setzten mehrfach mit einem Hebelwerkzeug an der Haustür sowie an der Kellertür an. Nachdem der Einbruchsversuch misslungen war, machten sie sich unbemerkt aus dem Staub.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

