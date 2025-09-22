Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener Radfahrer stürzt

Höxter (ots)

Am Samstagnachmittag, 20. September, kam es auf dem Rad- und Fußweg am Hindenburgwall in Höxter zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-Jähriger aus Höxter war dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Der Mann verletzte sich dabei leicht, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf der Polizeiwache wurde dem Mann anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem 66-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, bis er wieder nüchtern ist./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell