PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener Radfahrer stürzt

Höxter (ots)

Am Samstagnachmittag, 20. September, kam es auf dem Rad- und Fußweg am Hindenburgwall in Höxter zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-Jähriger aus Höxter war dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Der Mann verletzte sich dabei leicht, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf der Polizeiwache wurde dem Mann anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem 66-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, bis er wieder nüchtern ist./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 10:04

    POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Höxter-Albaxen (ots) - Am Freitagnachmittag (19.09.25, 17:00 Uhr) ist es auf der B64 zwischen Höxter und Holzminden zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 32-jährige aus Paderborn fuhr zusammen mit ihrer 29-jährigen Beifahrerin aus Paderborn in einem Opel Richtung Holzminden. Ein 67-jähriger aus Höxter kam ihr mit seinem Ford entgegen. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund geriet der Ford auf den Fahrstreifen des ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:02

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Höxter-Bosseborn (ots) - Am Wochenende ist es in Bosseborn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Tatzeitraum konnte wie folgt eingegrenzt werden: 19.09.25, 19:15 Uhr bis 20.09.25, 13:15 Uhr. Während dieser Zeit stand der nun beschädigte Mercedes eines 40-jährigen aus Hadamar im Bereich der Herrenburgstraße. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß gegen den geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne eine ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:00

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Bad Driburg (ots) - Am Samstagnachmittag (20.09.2025, 16:53 Uhr) ist es in Bad Driburg auf der Brunnenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher nicht bekannter Radfahrer fuhr gegen den Audi eines 37-jährigen aus Bad Driburg und beschädigte diesen. Nach der Kollision ließ der Unfallverursacher sein selbstgebautes Fahrrad mit Motor liegen und flüchtete Fußläufig. Das Fahrrad der Marke Kettler wurde durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren