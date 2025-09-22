Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mögliche Geschädigte nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Höxter (ots)

Am Freitag, 19. September, kam es gegen 11.50 Uhr auf der Straße "Bödexer Tal" zwischen Bödexen und Albaxen zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein roter Mercedes die Strecke in Fahrtrichtung Albaxen. Kurz hinter der Ortschaft Bödexen setzte der Fahrer auf Höhe einer Verkehrsinsel zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Dabei fuhr er links an der Verkehrsinsel vorbei - trotz entgegenkommender Fahrzeuge. Nur durch eine Vollbremsung des Gegenverkehrs bis zum Stillstand konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Mercedes ordnete sich zunächst wieder hinter dem Lkw ein und überholte diesen später erneut. Das Verkehrskommissariat Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die dem roten Mercedes entgegenkamen und durch das Fahrmanöver gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

