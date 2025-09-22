PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mögliche Geschädigte nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Höxter (ots)

Am Freitag, 19. September, kam es gegen 11.50 Uhr auf der Straße "Bödexer Tal" zwischen Bödexen und Albaxen zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein roter Mercedes die Strecke in Fahrtrichtung Albaxen. Kurz hinter der Ortschaft Bödexen setzte der Fahrer auf Höhe einer Verkehrsinsel zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Dabei fuhr er links an der Verkehrsinsel vorbei - trotz entgegenkommender Fahrzeuge. Nur durch eine Vollbremsung des Gegenverkehrs bis zum Stillstand konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Mercedes ordnete sich zunächst wieder hinter dem Lkw ein und überholte diesen später erneut. Das Verkehrskommissariat Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die dem roten Mercedes entgegenkamen und durch das Fahrmanöver gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:03

    POL-HX: Betrunkener Radfahrer stürzt

    Höxter (ots) - Am Samstagnachmittag, 20. September, kam es auf dem Rad- und Fußweg am Hindenburgwall in Höxter zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-Jähriger aus Höxter war dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Der Mann verletzte sich dabei leicht, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:04

    POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Höxter-Albaxen (ots) - Am Freitagnachmittag (19.09.25, 17:00 Uhr) ist es auf der B64 zwischen Höxter und Holzminden zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 32-jährige aus Paderborn fuhr zusammen mit ihrer 29-jährigen Beifahrerin aus Paderborn in einem Opel Richtung Holzminden. Ein 67-jähriger aus Höxter kam ihr mit seinem Ford entgegen. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund geriet der Ford auf den Fahrstreifen des ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:02

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Höxter-Bosseborn (ots) - Am Wochenende ist es in Bosseborn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Tatzeitraum konnte wie folgt eingegrenzt werden: 19.09.25, 19:15 Uhr bis 20.09.25, 13:15 Uhr. Während dieser Zeit stand der nun beschädigte Mercedes eines 40-jährigen aus Hadamar im Bereich der Herrenburgstraße. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß gegen den geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren