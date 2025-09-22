PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer beachten Durchfahrtverbot

Langeland / Kreis Höxter (ots)

Im Tagesverlauf des Sonntags, 21. September, führte die Polizei im Kreis Paderborn gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Höxter Kontrollen durch. Die Geschwindigkeits- und Durchfahrtkontrollen wurden auf der L755 zwischen Altenbeken und Langeland durchgeführt.

Erfreulicherweise wurden keine Verstöße gegen das Durchfahrtverbot (gilt von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr) festgestellt.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen wurden auf der Strecke Altenbeken-Langeland (Bollerborn) 18 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. ES wurden 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und fünf Verwarnungsgelder erhoben. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde mit 38 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts bei 50 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld von 200,- Euro und einen Punkt.

Die Kontrollen wurden im Rahmen der europäischen Aktion RoadPol Safety Days gegen aggressives Verhalten im Straßenverkehr durchgeführt. Die Aktion steht dieses Mal unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen!" und verfolgt das Ziel, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Ziel ist dabei immer, eine Verhaltensänderung im Straßenverkehr zu bewirken, um schwere und tödliche Unfälle zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

