POL-HX: Versuchter Aufbruch von Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen
Höxter (ots)
Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 19. September, 12:00 Uhr, bis Montag, 22. September, 09:00 Uhr, auf einem Firmengelände an der Gutenbergstraße in Höxter versucht, mehrere Firmenfahrzeuge aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht ins Innere der Fahrzeuge und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell