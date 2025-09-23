PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Aufbruch von Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 19. September, 12:00 Uhr, bis Montag, 22. September, 09:00 Uhr, auf einem Firmengelände an der Gutenbergstraße in Höxter versucht, mehrere Firmenfahrzeuge aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht ins Innere der Fahrzeuge und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 16:35

    POL-HX: Motorradfahrer beachten Durchfahrtverbot

    Langeland / Kreis Höxter (ots) - Im Tagesverlauf des Sonntags, 21. September, führte die Polizei im Kreis Paderborn gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Höxter Kontrollen durch. Die Geschwindigkeits- und Durchfahrtkontrollen wurden auf der L755 zwischen Altenbeken und Langeland durchgeführt. Erfreulicherweise wurden keine Verstöße gegen das Durchfahrtverbot (gilt von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr) festgestellt. Bei den ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:12

    POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Borgentreich (ots) - In der Zeit von Donnerstagmittag, 18. September, 13 Uhr, bis Freitagvormittag, 19. September, 10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ziegenmarkt" in Borgentreich-Großeneder eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Ob sie dabei Beute machen konnten, ist derzeit noch ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:40

    POL-HX: Mögliche Geschädigte nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

    Höxter (ots) - Am Freitag, 19. September, kam es gegen 11.50 Uhr auf der Straße "Bödexer Tal" zwischen Bödexen und Albaxen zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein roter Mercedes die Strecke in Fahrtrichtung Albaxen. Kurz hinter der Ortschaft Bödexen setzte der Fahrer auf Höhe einer Verkehrsinsel zum Überholen eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren