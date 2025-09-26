Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrecher scheitern an Haustür + In unverschlossenen Autos bedient + Scheibe eingeschlagen +

Butzbach: Einbrecher scheitern an Haustür

Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (26.09.2025) gegen 01:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der "Alte Wetzlarer Straße" in Butzbach einzudringen. Die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzubrechen, scheiterten mit diesem Vorhaben jedoch und mussten ohne Beute abziehen. Bei ihrer Flucht fielen sie Zeugen auf. Beide werden als schlank und bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke beschrieben. Ein Täter trug eine blaue Jeans, der andere eine dunkle Hose. Jeder der Männer führte einen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind die beiden beschriebenen Männer in der Nacht zu Freitag in Butzbach aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Limeshain: In unverschlossenen Autos bedient

Diebe bedienten sich in der Nacht von Donnerstag (25.09.2025) auf Freitag (26.09.2025) in Limeshain in mehreren unverschlossenen Autos. In Rommelhausen öffneten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 05:40 Uhr in der Limesstraße und im Talweg zwei Fords. Dabei erbeuteten sie unter anderem ein Portemonnaie, Zigaretten und zwei Paar Fußballschuhe. In einem ähnlichen Zeitraum schlugen sie auch in Himbach zu. Im Dolmenring und im Drususring durchsuchten sie einen Mini Cooper, einen Nissan Qashqai und einen Audi A5. Hier betrug die Beute lediglich Münzgeld aus der Mittelkonsole. Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Polizeistation Büdingen zu wenden (Tel.: 06042 96480). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen erkennbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Ortenberg: Scheibe eingeschlagen

In der Lißberger Straße in Eckartsborn schlug ein Dieb eine Scheibe eines schwarzen Audi A4 ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag (25.09.2025), 16:00 Uhr bis Freitag (26.09.2025), 06:00 Uhr. Der Täter ließ ein Portemonnaie samt Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumenten mitgehen. Verdächtige Beobachtungen können der Büdinger Polizei telefonisch unter 06042 96480 mitgeteilt werden.

