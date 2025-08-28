PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Einbruch in Getränkelager in Dangast - 16 Kisten Cola entwendet

Varel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.08.2025) kam es zwischen 22:30 Uhr und 00:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in das Getränkelager einer neuen Adventuregolfanlage im Ortsteil Dangast. Nach bisherigen Erkenntnissen drückten die bislang unbekannten Täter zunächst einen Zaun auf, um auf das Außengelände zu gelangen. Anschließend öffneten sie das Zufahrtstor und entwendeten insgesamt 16 Kisten Coca-Cola. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

