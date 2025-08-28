Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Getränkelager in Dangast - 16 Kisten Cola entwendet
Varel (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.08.2025) kam es zwischen 22:30 Uhr und 00:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in das Getränkelager einer neuen Adventuregolfanlage im Ortsteil Dangast. Nach bisherigen Erkenntnissen drückten die bislang unbekannten Täter zunächst einen Zaun auf, um auf das Außengelände zu gelangen. Anschließend öffneten sie das Zufahrtstor und entwendeten insgesamt 16 Kisten Coca-Cola. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.
