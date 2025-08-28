Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl in Supermarkt - Beschuldigter flüchtet und wird gestellt
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch (27.08.2025) kam es gegen 11:50 Uhr in einem Supermarkt in der Mitscherlichstraße zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen packte ein 35-jähriger Beschuldigter diverse Werkzeuge in eine mitgeführte Stofftasche und wollte den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Auf die Ansprache durch den Ladendetektiv ergriff er fußläufig die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später hinter dem Markt gestellt werden.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
