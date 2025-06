Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Audi beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.59 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kistemakerstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Audi A5 Avant parkte in einer dortigen Parkbucht und wurde am Heck stark beschädigt. Die Beschädigungen weisen laut erster Einschätzung sehr scharfkantige Spuren auf, die möglicherweise von einem größeren Fahrzeug oder Anhänger stammen könnten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell