Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwochmorgen (27.08.2025) kam es gegen 08:30 Uhr in der Freiligrathstraße im Stadtteil Neuengroden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Einbrecher das Grundstück des Geschädigten. Er öffnete eine lediglich zugezogene, jedoch nicht verschlossene Terrassentür des Wintergartens und gelangte so in das Wohnhaus. Dort entwendete er unter anderem Bargeld in einer mittleren vierstelligen Summe.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Freiligrathstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
