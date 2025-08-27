Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kaninchen aus Freilaufgehege entwendet

Bockhorn (ots)

Zwischen Montagabend (25.08.2025, 23:00 Uhr) und Dienstagvormittag (26.08.2025, 11:00 Uhr) kam es in der Dorfstraße zu einem Diebstahl bzw. unbefugten Freilassen eines Tieres.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem mit Vogelschutznetz gesicherten Freilaufgehege einen braunbunten Deutschen Riesen (Kaninchen) der geschädigten Familie.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell