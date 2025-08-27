PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kaninchen aus Freilaufgehege entwendet

Bockhorn (ots)

Zwischen Montagabend (25.08.2025, 23:00 Uhr) und Dienstagvormittag (26.08.2025, 11:00 Uhr) kam es in der Dorfstraße zu einem Diebstahl bzw. unbefugten Freilassen eines Tieres.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem mit Vogelschutznetz gesicherten Freilaufgehege einen braunbunten Deutschen Riesen (Kaninchen) der geschädigten Familie.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

