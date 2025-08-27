Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schweigeminute für im Einsatz getöteten Polizeibeamten Simon B.

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 27. August 2025, um 09:00 Uhr, haben sich bundesweit Polizeibeschäftigte zu einer Schweigeminute im Gedenken an den im Einsatz getöteten Kollegen Simon B. versammelt.

Auch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, die Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven, die Diensthundführergemeinschaft Wilhelmshaven sowie die Pädagogische Präventionsarbeit (PäPP) beteiligten sich an diesem stillen Gedenken. Vor der Dienststelle in der Mozartstraße, ebenso wie vor den Polizeikommissariaten in Jever und Varel sowie den Polizeistationen, hielten Kolleginnen und Kollegen inne.

Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Jörg Beensen, fand dabei bewegende Worte: "Es ist schwer zu begreifen, dass ein Kollege sein Leben im Dienst lassen musste. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und allen Angehörigen. Mit dieser Schweigeminute zeigen wir nicht nur unsere Trauer, sondern auch unseren Zusammenhalt als Polizeigemeinschaft. Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte darf niemals hingenommen werden."

Auch Pastor Moritz richtete Worte des Trostes an die Anwesenden. Er erinnerte daran, wie wichtig Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit in Zeiten der Trauer seien, und betonte, dass Simon nicht nur als Kollege, sondern auch als Mensch in den Herzen vieler weiterleben werde.

Mit dem gemeinsamen Innehalten würdigte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland den Einsatz und die Opferbereitschaft des Kollegen und drückte den Angehörigen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell