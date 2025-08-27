Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Altkleidercontainer in Varel in Brand geraten
Varel (ots)
In der Nacht zu Mittwoch (27.08.2025) wurde der Einsatzleitstelle gegen 02:36 Uhr ein Brand im Bereich der Oldenburger Straße gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte auf dem Parkplatz des Jugendzentrums "Weberei" zwei brennende Altkleidercontainer fest. Personen waren beim Eintreffen nicht mehr vor Ort.
Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Übergreifen auf die Garage wurde verhindert.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich Oldenburger Straße / Windallee gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 bei der Polizei Varel zu melden.
