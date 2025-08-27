PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Altkleidercontainer in Varel in Brand geraten

Varel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (27.08.2025) wurde der Einsatzleitstelle gegen 02:36 Uhr ein Brand im Bereich der Oldenburger Straße gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte auf dem Parkplatz des Jugendzentrums "Weberei" zwei brennende Altkleidercontainer fest. Personen waren beim Eintreffen nicht mehr vor Ort.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Übergreifen auf die Garage wurde verhindert.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich Oldenburger Straße / Windallee gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 bei der Polizei Varel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 10:22

    POL-WHV: Zeche geprellt in Wilhelmshavener Bar

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstagabend (26.08.2025) kam es zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr in einem Lokal in der Marktstraße zu einem Betrug. Nach bisherigen Erkenntnissen verzehrte eine Frau insgesamt neun Getränke, ohne die Rechnung begleichen zu können. Ermittlungen ergaben, dass sie das Lokal bereits mit der Absicht betreten hatte, nicht zu zahlen, da sie wusste, dass sie über keine ausreichenden finanziellen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:05

    POL-WHV: Kaninchen aus Freilaufgehege entwendet

    Bockhorn (ots) - Zwischen Montagabend (25.08.2025, 23:00 Uhr) und Dienstagvormittag (26.08.2025, 11:00 Uhr) kam es in der Dorfstraße zu einem Diebstahl bzw. unbefugten Freilassen eines Tieres. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem mit Vogelschutznetz gesicherten Freilaufgehege einen braunbunten Deutschen Riesen (Kaninchen) der geschädigten Familie. Ein Ermittlungsverfahren wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren