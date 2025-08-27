PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeche geprellt in Wilhelmshavener Bar

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend (26.08.2025) kam es zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr in einem Lokal in der Marktstraße zu einem Betrug.

Nach bisherigen Erkenntnissen verzehrte eine Frau insgesamt neun Getränke, ohne die Rechnung begleichen zu können. Ermittlungen ergaben, dass sie das Lokal bereits mit der Absicht betreten hatte, nicht zu zahlen, da sie wusste, dass sie über keine ausreichenden finanziellen Mittel verfügte.

Gegen die Beschuldigte wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

