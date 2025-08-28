PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnwagen in Varel ausgebrannt

Varel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.08.2025) kam es gegen 02:58 Uhr in der Torhegenhausstraße zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war dort am Straßenrand ein Wohnwagen abgestellt, der vollständig ausbrannte. Ein Anwohner hatte zunächst Rauchgeruch wahrgenommen und kurz darauf einen größeren Feuerschein festgestellt.

Der Wohnwagen war zuvor in der Nähe einer Werkstatt für eine anstehende Reparatur abgestellt worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Torhegenhausstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 bei der Polizei Varel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

