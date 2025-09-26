Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen + Quad aus Lagerhalle geklaut

Giessen (ots)

Haiger-Langenaubach: Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen

Auf Uhren und Schmuck hatten es Diebe bei ihrem Einbruch am 15.09.2025 in Langenaubach abgesehen. Zwischen 07:45 Uhr und 15:15 Uhr brachen die Unbekannten in ein Einfamilienhaus im Hohenbühlweg ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss, mit ihrer Beute, unerkannt. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hohenbühlweg aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Aßlar-Werdorf: Quad aus Lagerhalle geklaut

Im Zeitraum, zwischen Dienstagabend (23.09.2025), 19:00 Uhr und Donnerstagabend (25.09.2025), 18:15 Uhr, drangen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Grabenstraße ein. Aus dieser stahlen sie ein gelbes Quad des Herstellers Adly Motor. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 2.750 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Verbleib des Quads geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell