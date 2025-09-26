Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: GIESSEN: Wem gehört die in Lollar aufgefundene Geldkassette?

Giessen (ots)

Lollar: Wem gehört die rote Geldkassette?

Ein Passant fand am Donnerstag (18. September) auf dem Fußweg in der Marburger Straße eine rote Geldkassette auf.

Die Polizei vermutet, dass die Geldkassette aus einer Straftat stammen könnte und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. Eine Zuordnung war bisher nicht möglich. Auffällig ist der Münzgeld-Einsatz. Dieser ist für die alte Währung "Deutsche Mark" vorgesehen.

Wer erkennt das auf dem Foto abgebildete Behältnis oder kann sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

