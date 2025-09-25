PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Giessen (ots)

Greifenstein-Arborn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Samstagabend (13.09.2025) urinierte offenbar ein Unbekannter in einen Vorgarten in der Knotenstraße. Der Hausbesitzer verwies ihn des Grundstücks. Vor diesem entwickelte sich ein verbalter Streit zudem ein weiterer Unbekannter hinzukam. Der ältere der beiden Männer packte den 71-jährigen Hausbesitzer an den Armen und warf ihn zu Boden. Der Senior trug eine blutende Wund am Arm davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Mehrere Personen sollen den Vorfall gegen 19:30 Uhr mitbekommen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können oder sonstige Angaben machen können, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren