Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Samstagabend (13.09.2025) urinierte offenbar ein Unbekannter in einen Vorgarten in der Knotenstraße. Der Hausbesitzer verwies ihn des Grundstücks. Vor diesem entwickelte sich ein verbalter Streit zudem ein weiterer Unbekannter hinzukam. Der ältere der beiden Männer packte den 71-jährigen Hausbesitzer an den Armen und warf ihn zu Boden. Der Senior trug eine blutende Wund am Arm davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Mehrere Personen sollen den Vorfall gegen 19:30 Uhr mitbekommen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können oder sonstige Angaben machen können, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

