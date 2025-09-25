Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Vermisster 11-Jähriger wieder da

Giessen (ots)

Hüttenberg-Kleinrechtenbach: Vermisster 11-Jähriger wieder da

Der seit heute Vormittag (25.09.2025) vermisste 11-Jährige ist wieder da. Die um 12:52 Uhr veranlasste Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Redaktionen werden gebeten, personenbezogene Daten und Fotos des 11-Jährigen zu löschen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell