Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Vermisster 11-Jähriger wieder da
Giessen (ots)
Hüttenberg-Kleinrechtenbach: Vermisster 11-Jähriger wieder da
Der seit heute Vormittag (25.09.2025) vermisste 11-Jährige ist wieder da. Die um 12:52 Uhr veranlasste Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
Die Redaktionen werden gebeten, personenbezogene Daten und Fotos des 11-Jährigen zu löschen.
